Разведка Британии: Кремль с февраля 2022 года "захватил" 180 компаний на $11,5 млрд с февраля 2022 года

Разведка Великобритании рассказала, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российское государство установило контроль над 180 компаниями.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 5 апреля, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что с момента широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года РФ взяла под государственный контроль около 180 компаний общей стоимостью около 11,5 млрд долларов.

"Почти наверняка приоритетными были компании с иностранным капиталом, включая компании, принадлежащие россиянам, проживающим за рубежом", – говорится в обзоре.

Разведка объясняет фактический захват компаний тем, что Кремль хочет уменьшить иностранные, особенно западные, связи в российской экономике.

В то же время, утверждает ведомство, Москва устанавливает больший контроль над компаниями в "стратегических" отраслях, таких как оборонная промышленность.

Российское государство перераспределяет активы в пользу связанных с Кремлем бизнесменов, поддерживающих войну в Украине, говорится в обзоре.

"Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом Владимира Путина в его послании в феврале 2024 года к новой националистической элите, сформированной вследствие войны в Украине", – указывает ведомство.

Британские аналитики добавили, что увеличение расходов на оборону почти наверняка увеличило финансовое давление на бюджет РФ, наряду с экономическими санкциями и оттоком капитала с начала широкомасштабного вторжения.

Накануне разведка Великобритании рассказала, что Россия увеличила количество атак на Новопавловском направлении, где не достигает успеха.

Ранее она рассказала о неудачных попытках России замаскировать свои военные объекты, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Перед этим ведомство проанализировало, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.

Также разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.