Разведка Британии: РФ увеличила число атак на Новопавловском направлении, но без успеха

Разведка Великобритании рассказала, что Россия увеличила количество атак на Новопавловском направлении, где не достигает успеха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что количество российских атак на юго-запад от Донецка (Новопавловское направление) выросло с 721 в феврале до 806 в марте, что составляет 38% от всех атак по всей линии фронта.

"Несмотря на эти усилия Россия не достигла заметных успехов в этом районе и продолжает воевать за небольшие населенные пункты, в частности Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное", – говорится в обзоре.

В то же время, отмечают британские аналитики, сообщения свидетельствуют, что в марте 2024 года по всей линии фронта количество российских атак уменьшилось на 9% по сравнению с февралем 2024 года – с примерно 2340 до 2120.

Как указывает разведка, количество атак РФ на Авдеевском направлении составляло треть от всех атак в феврале, когда город перешел под контроль оккупационных войск, но сократилось до четверти в марте.

Ранее разведка Великобритании рассказала о неудачных попытках России замаскировать свои военные объекты, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Перед этим ведомство проанализировало, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.

Также разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.