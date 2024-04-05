Розвідка Британії: Кремль з лютого 2022 року "захопив" 180 компаній на $11,5 млрд

Розвідка Великої Британії розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська держава встановила контроль над 180 компаніями.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 5 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року РФ взяла під державний контроль близько 180 компаній загальною вартістю близько 11,5 мільярда доларів.

"Майже напевно пріоритетними були компанії з іноземним капіталом, включно з компаніями, що належать росіянам, які проживають за кордоном", – йдеться в огляді.

Розвідка пояснює фактичне захоплення компаній тим, що Кремль хоче зменшити іноземні, особливо західні, зв'язки в російській економіці.

Водночас, стверджує відомство, Москва встановлює більший контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборонна промисловість.

Російська держава перерозподіляє активи на користь пов'язаних з Кремлем бізнесменів, які підтримують війну в Україні, йдеться в огляді.

"Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом Владіміра Путіна у його посланні в лютому 2024 року до нової націоналістичної еліти, сформованої внаслідно війні в Україні", – вказує відомство.

Британські аналітики додали, що збільшення витрат на оборону майже напевне збільшило фінансовий тиск на бюджет РФ, поряд з економічними санкціями та відтоком капіталу з початку широкомасштабного вторгнення.

Напередодні розвідка Великої Британії розповіла, що Росія збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку, де не досягає успіху.

Раніше вона розповіла про невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб завадити Україні знищити їх.

Перед цим відомство проаналізувало, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.

Також розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.