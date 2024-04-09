Санду про візити керівництва Гагаузії в Росію: Вони вважають, що війна – це нормально

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не розуміє дії керівництва автономного регіону Гагаузія, яке в останні тижні здійснило кілька візитів до Росії, а його башкан (голова) Євгенія Гуцул також провела зустріч із Владіміром Путіним.

Про це вона сказала в інтерв’ю порталу Nokta, повідомляє "Європейська правда".

Санду підкреслила, що для неї та її влади пріоритетом буде збереження миру в Молдові, тому вона не може підтримати "тих, хто розв'язав цю війну, тих, хто щодня вбиває мирних людей, невинних людей".

"Я так розумію, що люди в Комраті (адміністративний центр Гагаузії. – Ред.), які про це говорять відкрито і які їздять туди (в Росію. – Ред.), вони вважають, що війна – це нормально, і вбивати мирних людей у себе вдома – це нормально. Я не розумію цих людей", – додала вона.

Молдовська президентка наголосила, що готова вести діалог із представниками Гагаузії, "які не пов'язані з цією групою людей, криміналльним угрупованням" проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Минулого місяця башкан Гагаузії Євгенія Гуцул на тиждень їздила у Росію та хвалилася фото зустрічі з Владіміром Путіним. Після повернення вона заявила, що домовлялась про дешевий газ і "бонуси до зарплат" для Гагаузії.

Протягом останніх тижнів до Москви їздили й інші молдовські політики, зокрема олігарх-утікач Ілан Шор та депутати Блоку комуністів і соціалістів.

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