Британия увеличит оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до минимального порога в 2,5% ВВП к 2030 году, что является самым большим за последние десятилетия ростом.

Об этом он объявил во время визита в Польшу 23 апреля, передает "Европейская правда".

Сунак отметил достижения своих и предыдущих правительств в вопросе финансирования оборонного сектора и подчеркнул, что британские Вооруженные силы способны "сдержать наших врагов и гарантировать безопасность Соединенного Королевства".

"Но в мире, который является самым опасным с конца холодной войны, мы не можем и не должны терять бдительность", – добавил он.

"Поэтому сегодня я объявляю о самом большом за последнее поколение усилении нашей безопасности. Мы увеличим наши оборонные расходы до нового минимального порога в 2,5% ВВП к 2030 году. Этот рост начинается сегодня и будет происходить каждый год", – объявил британский премьер.

Сунак уточнил, что это предполагает дополнительные 75 млрд фунтов стерлингов инвестиций в оборону Британии в течение следующих шести лет, причем Лондон планирует привлечь эти средства без заимствований и долгов.

"У нас есть четкий план, как мы потратим эти средства и где их найдем", – заверил он, добавив, что это сделает Британию страной с наибольшими затратами на оборону в Европе и второй – в НАТО.