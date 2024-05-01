В Осло задержали мужчину, который с ножами гонялся за прохожими на станции метро

В столице Норвегии задержали вооруженного ножами мужчину, который напал на прохожих на станции метро; пострадал один человек.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Около 6 часов вечера по местному времени в полицию поступило более двадцати звонков о том, что на станции "Национальный театр" в центре Осло мужчина бегает с ножами в руках и угрожает прохожим.

Вскоре в полиции сообщили, что мужчину задержали, одному человеку оказывают помощь из-за ранения в руку.

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Полиция предварительно установила личность задержанного, это мужчина в возрасте около 30 лет.

В настоящее время инцидент не считают террористическим нападением.

Напомним, в Лондоне на этой неделе вооруженный саблей мужчина нанес тяжелые ранения пяти людям, 14-летний юноша в итоге умер. Следствие пока не комментировало возможных мотивов нападавшего, но не считает, что это мог быть теракт.

На прошлой неделе в Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.