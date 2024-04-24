В Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете

В Германии в университете Мангейма полиция застрелила мужчину, который, по свидетельствам очевидцев, был вооружен мачете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано в публикации, подозреваемый впоследствии скончался в больнице от огнестрельного ранения.

Инцидент произошел, когда мужчина, как сообщается, нарушал общественный порядок в библиотеке экономического факультета университета.

По данным правоохранителей, мужчина напал на сотрудника библиотеки и, как утверждается, держал в руках большое мачете, когда правоохранители прибыли на место происшествия.

Полицейские отреагировали на "угрожающую ситуацию", застрелив мужчину.

Государственное управление криминальной полиции Баден-Вюртемберга сейчас расследует применение полицейскими огнестрельного оружия во время инцидента.

Правоохранители отметили, что мужчина, которого застрелили полицейские, ранее не имел права посещать библиотеку за неоднократные нарушения общественного порядка. Он также был известен полиции.

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