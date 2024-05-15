ЕС предупредил Израиль, что продолжение операции в Рафахе приведет к ухудшению отношений

Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию против террористической группировки ХАМАС в городе Рафах, что в секторе Газы.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Евросоюз призвал Израиль воздержаться от дальнейшего обострения "и без того ужасной гуманитарной ситуации в Газе" и вновь открыть КПП Рафах.

"Если Израиль продолжит свою военную операцию в Рафахе, это неизбежно приведет к значительному ухудшению отношений ЕС с Израилем", – говорится в сообщении.

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Евросоюз отметил, что эта операция еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи в Газе и приводит к увеличению внутреннего перемещения, угрозы голода и человеческих страданий.

"Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения", – говорится в заявлении.

Евросоюз указал, что согласно международному гуманитарному праву Израиль должен разрешить и способствовать беспрепятственному прохождению гуманитарной помощи для гражданского населения.

В то же время Брюссель также осудил нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, которое еще больше усложнило доставку гуманитарной помощи в Газу.

"Мы призываем все стороны удвоить свои усилия для достижения немедленного прекращения огня и безусловного освобождения всех заложников, которых удерживает ХАМАС", – подчеркнул ЕС.

Ранее федеральный канцлер Олаф Шольц предостерег израильское правительство от наземной операции в городе Рафах.

Перед этим Министерство обороны США 8 мая подтвердило, что Вашингтон поставил на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газы.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.