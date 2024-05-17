Глава МИД Германии обеспокоена из-за действий Израиля в Рафахе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что глубоко обеспокоена действиями израильской армии в городе Рафах, что на юге Газы.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Она призвала Израиль сделать больше для защиты гражданского населения во время наступления на Рафах.

"Люди там больше не знают, куда идти, и не имеют безопасных мест для спасения. Защита гражданского населения должна быть ключевым приоритетом. Сейчас этого не видно", – отметила Бербок.

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По ее словам, это очень опасно не только для людей в Газе, но и для безопасности Израиля.

Недавно ЕС предупредил Израиль, что продолжение операции в Рафахе приведет к ухудшению отношений.

Кроме того, федеральный канцлер Олаф Шольц предостерег израильское правительство от наземной операции в городе Рафах.

Перед этим Министерство обороны США 8 мая подтвердило, что Вашингтон поставил на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

А в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.