Глава МЗС Німеччини стурбована через дії Ізраїлю в Рафаху

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що глибоко стурбована діями ізраїльської армії в місті Рафах, що на півдні Гази.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Вона закликала Ізраїль зробити більше для захисту цивільного населення під час наступу на Рафах.

"Люди там більше не знають, куди йти, і не мають безпечних місць для порятунку. Захист цивільного населення повинен бути ключовим пріоритетом. Наразі цього не видно", – зазначила Бербок.

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За її словами, це є дуже небезпечним не тільки для людей в Газі, але і для безпеки Ізраїлю.

Нещодавно ЄС попередив Ізраїль, що продовження операції в Рафаху неминуче призведе до погіршення відносин.

Крім того, федеральний канцлер Олаф Шольц застеріг ізраїльський уряд від наземної операції у місті Рафах.

Перед цим Міністерство оборони США 8 травня підтвердило, що Вашингтон поставив на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

А у у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.