Премьер Британии готов остаться депутатом даже в случае поражения на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что останется членом парламента, даже если его Консервативная партия проиграет выборы, которые ожидаются позже в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В ответ на вопрос в эфире телеканала ITV, уйдет ли он в отставку с должности члена парламента, Сунак заявил: "Конечно, я остаюсь".

"Мне нравится быть депутатом. Я люблю своих избирателей, люблю свой дом в Северном Йоркшире", – добавил он.

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Напомним, предшественница Сунака и его однопартийка Лиз Трасс осталась членом парламента после отставки, а еще один его предшественник, Борис Джонсон, ушел из парламента чуть меньше чем через год после того, как потерял должность главы правительства.

Последний действующий премьер-консерватор, проигравший лейбористам выборы в 1997 году, Джон Мейджор, продолжал оставаться членом парламента, пока не ушел в отставку в 2001 году.

Ранее Сунак призвал избирателей довериться ему, перечислив свои достижения в речи накануне парламентских выборов, которые должны состояться в этом году.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, давал преимущество лейбористам на 26 процентных пунктов.

Опросы постоянно дают преимущество лейбористам минимум на 20 пунктов над консерваторами накануне выборов.