Прем'єр Британії готовий залишитись депутатом навіть у випадку поразки на парламентських виборах

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що залишиться членом парламенту, навіть якщо його Консервативна партія програє вибори, які очікуються пізніше цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У відповідь на запитання в ефірі телеканалу ITV, чи піде він у відставку з посади члена парламенту, Сунак заявив: "Звичайно, я залишаюся".

"Мені подобається бути депутатом. Я люблю своїх виборців, люблю свій дім у Північному Йоркширі", – додав він.

Реклама:

Нагадаємо, попередниця Сунака та його однопартійка Ліз Трасс залишилася членом парламенту після відставки, а ще один його попередник, Борис Джонсон, пішов з парламенту трохи менше ніж через рік після того, як втратив посаду очільника уряду.

Останній чинний прем'єр-консерватор, який програв лейбористам вибори в 1997 році, Джон Мейджор, продовжував залишатися членом парламенту, поки не пішов у відставку у 2001 році.

Раніше Сунак закликав виборців довіритися йому, перерахувавши свої досягнення у промові напередодні парламентських виборів, які мають відбутися цього року.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Попереднє опитування YouGov/Times, опубліковане 2 травня, давало перевагу лейбористам на 26 відсоткових пунктів.

Опитування постійно дають перевагу лейбористам щонайменше на 20 пунктів над консерваторами напередодні виборів.