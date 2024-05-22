Британские СМИ: Сунак объявит досрочные выборы в парламент 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ожидается, 22 мая объявит о решении назначить досрочные парламентские выборы 4 июля – значительно раньше, чем ранее ожидалось.

Об этом сообщили многочисленные британские СМИ, в частности Sky News и The Guardian, со ссылкой на источники.

Известно, что на Даунинг-стрит вызывают членов британского правительства. Среди прочего, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон был вынужден прервать визит в Албанию. BBC также говорит, что действующие чиновники отменили планы на ближайшее время, что является признаком подготовки к избирательной кампании.

Дискуссии о выборах – которые, по закону, в Британии должны состояться до декабря 2025-го – активизировались в последнее время и не угасли даже после заявления Сунака, что он планирует объявить голосование "во второй половине" этого года.

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СМИ пишут, что Консервативная партия Британии, которая находится у власти, хочет воспользоваться нынешним положительным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года. Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Риши Сунак ранее заявил, что останется членом парламента, даже если его Консервативная партия проиграет всеобщие выборы.