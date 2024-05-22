Сунак подтвердил, что парламентские выборы в Британии состоятся во второй половине года

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак повторил, что парламентские выборы в стране состоятся во второй половине 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Об этом глава правительства Соединенного Королевства заявил в парламенте, когда его спросили о неподтвержденных слухах, что он может назначить голосование на лето этого года.

"Внимание, спойлер – во второй половине этого года состоятся парламентские выборы", – сказал в ответ Сунак.

Реклама:

Как отмечает Reuters, ответ премьера вряд ли поможет сдержать слухи, которые снова вспыхнули в среду, о том, что он может назначить выборы на июль.

По информации агентства, некоторые британские законодатели ожидают, что голосование в законодательный орган все же состоится ближе к концу года.

Недавно Сунак заявил, что останется членом парламента, даже если его Консервативная партия проиграет выборы, которые ожидаются позже в этом году.

Перед этим он призвал избирателей довериться ему, перечислив свои достижения в речи накануне парламентских выборов, которые должны состояться в этом году.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, давал преимущество лейбористам на 26 процентных пунктов.

Опросы постоянно дают преимущество лейбористам минимум на 20 пунктов над консерваторами накануне выборов.