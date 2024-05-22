Британські ЗМІ: Сунак оголосить дострокові вибори до парламенту 4 липня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, як очікується, 22 травня оголосить про рішення призначити дострокові парламентські вибори 4 липня – значно раніше, ніж раніше очікувалось.

Про це повідомили численні британські ЗМІ, зокрема Sky News та The Guardian, із посиланням на джерела.

Відомо, що на Даунінг-стріт викликають членів британського уряду. Серед іншого, голова МЗС Британії Девід Кемерон був змушений перервати візит до Албанії. BBC також каже, що чинні урядовці скасували плани на найближчий час, що є ознакою підготовки до виборчої кампанії.

Дискусії про вибори – які, за законом, у Британії мають відбутись до грудня 2025-го – активізувались в останній час і не згасли навіть після заяви Сунака, що він планує оголосити голосування "в другій половині" цього року.

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ЗМІ пишуть, що Консервативна партія Британії, яка перебуває при владі, хоче скористатись нинішнім позитивним становищем в економіці на виборах, побоюючись ще більшого падіння рейтингів до осені.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами Сунака на 30 відсоткових пунктів. Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Ріші Сунак раніше заявив, що залишиться членом парламенту, навіть якщо його Консервативна партія програє загальні вибори.