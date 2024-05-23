Ультраправого немецкого политика ударили кулаком в лицо в супермаркете, что стало очередным случаем насильственных нападений на депутатов всех партий в стране накануне евровыборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Марио Кумпф, член партии "Альтернатива для Германии", подвергся нападению в магазине в восточном городе Эберсбах-Нойгерсдорф в среду днем.

Согласно заявлению полиции, нападавший после того, как ударил Кумпфа, пошел совершать свои покупки. Кумпф вызвал полицию после нападения.

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Полицейские задержали 53-летнего предполагаемого преступника и предъявили ему обвинение в нападении.

Кумпф является членом парламента земли Саксония с 2019 года.

Серия нападений на политиков и работников политических кампаний заставила Германию задуматься о состоянии демократии в стране.

Канцлер Олаф Шольц назвал эти преступления "возмутительными и трусливыми".

Франциска Гиффай, экс-мэр Берлина, которая принадлежит к левоцентристским социал-демократам Шольца, подверглась нападению во время посещения библиотеки в немецкой столице в начале этого месяца.

Депутат Бундестага Маттиас Экке, также от СДПГ, был избит и госпитализирован в Дрездене в начале мая.

Политик партии "Зеленых" Ивонн Мослер также подверглась оскорблениям, угрозам и плевкам во время расклейки плакатов в Дрездене несколькими днями позже.