Ультраправого німецького політика вдарили кулаком в обличчя в супермаркеті, що стало черговим випадком насильницьких нападів на депутатів усіх партій в країні напередодні євровиборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Маріо Кумпф, член партії "Альтернатива для Німеччини", зазнав нападу в магазині у східному місті Еберсбах-Нойгерсдорф у середу вдень.

Згідно із заявою поліції, нападник після того, як вдарив Кумпфа, пішов здійснювати свої покупки. Кумпф викликав поліцію після нападу.

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Поліцейські затримали 53-річного ймовірного злочинця і висунули йому звинувачення в нападі.

Кумпф є членом парламенту землі Саксонія з 2019 року.

Серія нападів на політиків та працівників політичних кампаній змусила Німеччину замислитися про стан демократії в країні.

Канцлер Олаф Шольц назвав ці злочини "обурливими і боягузливими".

Франциска Гіффай, ексмер Берліна, яка належить до лівоцентристських соціал-демократів Шольца, зазнала нападу під час відвідування бібліотеки в німецькій столиці на початку цього місяця.

Депутат Бундестагу Маттіас Екке, також від СДПН, був побитий і госпіталізований у Дрездені на початку травня.

Політик партії "Зелених" Івонн Мослер також зазнала образ, погроз і плювків під час розклеювання плакатів у Дрездені кількома днями пізніше.