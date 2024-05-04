Кандидата от партии Шольца избили в Дрездене во время агитации к выборам в Европарламент

Кандидат от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент был избит и серьезно травмирован во время агитации в Дрездене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Это был последний из ряда инцидентов, усиливающих политическую напряженность в Германии накануне выборов. Социал-демократы Шольца начали свою официальную кампанию на выборах 9 июня с митинга на прошлой неделе в Гамбурге, родном городе Шольца.

В пятницу вечером в Дрездене во время расклейки плакатов на кандидата от Социал-демократической партии Матиаса Экке было совершено нападение, сообщила партия. Он был доставлен в больницу и нуждался в хирургическом вмешательстве в связи с полученными травмами.

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Министр внутренних дел Нэнси Фезер, которая также является членом партии, заявила, что если будет доказано, что нападение было политически мотивированным, то это будет "серьезной атакой на демократию".

"Мы переживаем новое измерение антидемократического насилия", – сказала Фезер.

Правительственные и оппозиционные партии заявляют, что их члены и сторонники столкнулись с волной физических и словесных нападений, и призывают полицию усилить защиту политиков и предвыборных митингов.

Напомним, на этой неделе протестующие в федеральной земле Германии Бранденбург окружили автомобиль вице-президента Бундестага от "Зеленых" Катрин Геринг-Экард и не давали ей уехать после проведения партийного события.

Перед тем фермеры заблокировали паром, на котором находился солидер "Зеленых", вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек.

Министр внутренних дел Германии тогда заявила, что протесты против "Зеленых" переходят черту и "не имеют ничего общего с демократией".