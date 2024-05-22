СМИ: Еврокомиссия может не подтвердить кандидатский статус Грузии

В связи с намерениями грузинских властей, несмотря на критику со стороны ЕС, принять скандальный закон об "иноагентах" Европейская комиссия может в октябре не подтвердить статус кандидата на вступление в ЕС для страны.

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, пишет "Европейская правда".

Чиновник ЕС, занимающий высокий пост и пожелавший остаться неназванным, сказал, что если скандальный закон не будет отозван, то, по наиболее вероятному сценарию, в октябре Европейская комиссия сообщит грузинскому правительству, что она не подтверждает статус страны-кандидата.

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В октябре Еврокомиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах, участвующих в процессе расширения ЕС. Этот отчет будет обнародовать новая комиссия, где профильным комиссаром по расширению уже не будет представитель Венгрии, как сегодня. Венгрия является крупнейшим союзником действующей власти Грузии в ЕС и потенциально способна блокировать любые наказания Тбилиси.

В конце мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят потенциальную реакцию Евросоюза на принятие закона.

Некоторые чиновники ЕС критиковали Евросоюз за слишком мягкую позицию в отношении Грузии, выражая пожелание, чтобы он занял более жесткую позицию еще до принятия закона.

Теперь многие сомневаются, что законопроект, принятый в третьем чтении и ветированный президентом, может быть отозван или существенно изменен.

Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, преодолев президентское вето, а во вторник осудила международное давление после сообщений о том, что члены Конгресса США готовят свое предложение санкций.

По данным Financial Times, несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановку безвизового режима, если там все же будет принят скандальный закон об "иноагентах".