Ле Пен предлагает Мелони объединиться в правую "супергруппу" в Европарламенте

Накануне выборов в Европарламент, которые состоятся на следующей неделе, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен пригласила премьера Италии Джорджию Мелони сформировать правое суперобъединение, которое стало бы вторым по величине партийным блоком в Европарламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Соцопросы предполагают, что ультраправые будут иметь хорошие результаты на выборах 6-9 июня, но все еще существуют серьезные сомнения относительно того, какие партии смогут работать вместе в будущем парламенте.

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Выступая в воскресенье в итальянской газете Corriere della Sera, Ле Пен сказала, что в случае объединения, если оно произойдет, "мы станем второй группой Европарламента". "Я думаю, что мы не должны упустить такую возможность", – отметила Ле Пен.

Мелони, которую президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также пригласила объединить усилия с правоцентристской Европейской народной партией, ответила, что она открыта к сотрудничеству с любыми партиями правого толка.

Партия Ле Пен "Национальное объединение" сейчас сотрудничает с группой "Идентичность и демократия" (ID), а партия Мелони "Братья Италии" – с "Европейскими консерваторами и реформистами" (ECR).

Обращение Ле Пен появилось всего через несколько дней после того, как группа ID исключила крайне правую "Альтернативу для Германии" после ряда скандалов, которые сделали партию токсичной.

В группу ID также входит антииммигрантская "Лига" – партия, которая находится в коалиции с Мелони в итальянском правительстве.

Ультраправые партии сейчас разделены на четыре условные группы, и один из самых больших вопросов, связанных с выборами, заключается в том, как они могут сконфигурироваться после них.

Если бы они работали вместе – что все еще кажется маловероятным – они могли бы стать второй крупнейшей силой в парламенте.

По последним прогнозам, ID получит 68 мест, а ECR – 71, то есть 139 депутатов в 720-местном парламенте.

"Альтернатива для Германии" претендует на 17 мест, а внефракционная венгерская партия "Фидес" сейчас имеет 12 депутатов Европарламента. В целом по прогнозам выглядит так, что ультраправые, которые сейчас разобщены, получат более 165 мест в парламенте.

Согласно опросу Politico, группа Европейской народной партии может получить 174 места, а социалисты и демократы – 144 места.

В воскресенье Мелони не исключила принятия предложения Ле Пен. В интервью на телеканале Rai Мелони сказала, что у нее нет никаких красных линий относительно потенциальных альянсов с другими политическими силами.

"Моя главная цель – создать альтернативное большинство тому, которое руководило в последние годы. Правоцентристское большинство – другими словами, то, которое отправит левых в оппозицию в Европе", – сказала Мелони.

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