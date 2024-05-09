Первая партия помощи для построенного США плавучего пирса в Газе отправилась с Кипра

В четверг с Кипра отправилось судно с первой партией помощи для причала, построенного США у берегов Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам министра иностранных дел Кипра Константиноса Комбоса, груз гуманитарной помощи покинул порт Ларнаки и направляется к построенному США пирсу в Газе.

Он добавил, что американское судно с необходимым грузом должно доставить как можно больше гуманитарной помощи в Газу через морской коридор.

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Ранее СМИ сообщили, что британским военным могут поручить доставлять гуманитарную помощь в Газу с морского пирса, который сейчас строят американские войска.

Перед этим первое судно с гумпомощью прибыло к берегам Газы через гуманитарный морской коридор с Кипра.

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Европейский Союз 26 апреля объявил об увеличении финансирования для гуманитарной помощи палестинскому населению на 68 миллионов евро в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа.