Судно с гумпомощью прибыло через морской коридор из Кипра в Газу

Судно, буксировавшее баржу с продуктами питания, в пятницу прибыло к берегам Газы через гуманитарный морской коридор с Кипра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Судно, организованное благотворительной организацией World Central Kitchen (WCK), привезло почти 200 тонн помощи, которую должны были доставить через причал в Газе.

Reuters

Ожидается, что вскоре отплывет другое судно с гумпомощью.

Пока мало известно о том, как будет происходить доставка и распределение помощи после ее разгрузки в Газе, поскольку гуманитарные организации ООН описывают огромные препятствия на пути доставки помощи к тем, кто в ней нуждается.

Если новый морской маршрут окажется успешным, он может помочь облегчить кризис с голодом в секторе, где значительная часть населения страдает от недоедания, а больницы в наиболее пострадавших северных районах сообщают о детях, умирающих от голода.

Сообщалось, что во вторник первое судно с гумпомощью отправилося по гуманитарному морскому коридору с Кипра в Газу.

Ранее президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газы с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.