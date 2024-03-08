Байден приказал военным построить пирс в Газе для гумпомощи

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

"Я поручаю американским военным возглавить чрезвычайную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, медикаментами и временным жильем", – заявил он во время своего ежегодного обращения "О состоянии дел в государстве" в Конгрессе.

В то же время президент Соединенных Штатов заверил, что "ни один американский военный не ступит на землю".

"Этот временный пирс позволит значительно увеличить количество гуманитарной помощи, поступающей ежедневно в Газу. Но Израиль также должен сделать свой вклад", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что Израиль должен позволить больше помощи в Газу, а также обеспечить, чтобы гуманитарные работники не попадали под перекрестный огонь.

Место для пирса предварительно осмотрели представители администрации президента США в четверг, которые заявили, что он сможет принимать "большие корабли, перевозящие еду, воду, медикаменты и временное жилье", заявил ABC News один из высокопоставленных помощников министра.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сказал, что главной особенностью порта будет временный пирс, который "обеспечит возможность принимать сотни дополнительных грузовиков с помощью ежедневно".

По его словам, к этим усилиям присоединятся США и страны-партнеры, и это займет несколько недель для планирования и выполнения. Он добавил, что силы, необходимые для завершения миссии, или уже находятся в регионе, или прибудут туда в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания коридора для доставки помощи в Газу морем на фоне углубления гуманитарного кризиса в секторе.

Перед этим США и Иордания осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.