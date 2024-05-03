Литва ведет переговоры об открытии еще одной линии по производству боеприпасов

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас утверждает, что с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman ведут переговоры об открытии линии по производству боеприпасов в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Мы договорились не только говорить, но, можно сказать, вести переговоры об открытии еще одной возможной линии по производству боеприпасов в Литве", – сообщил Кащюнас, который находится с визитом в США.

По его словам, сейчас согласовывается протокол о намерениях.

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"Мы договорились, что сейчас готовим протокол о намерениях, подготовим его в ближайшие несколько недель и руководство компании намерено приехать в Литву", – заверил литовский министр обороны.

Компания думает о строительстве в Литве не обязательно всего завода, а, возможно, только одной линии на уже имеющемся.

"Одну производственную линию можно интегрировать в имеющуюся линию, такую как наша фабрика в Гирайте", – сказал Кащюнас.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.

23 апреля Сейм Литвы принял поправки, которые создали благоприятные условия для крупных местных и западных производителей, в частности немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall, чтобы быстрее и легче строить свои заводы в стране.