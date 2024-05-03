Литва веде переговори про відкриття ще однієї лінії з виробництва боєприпасів

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас стверджує, що з американським гігантом оборонної промисловості Northrop Grumman ведуть переговори про відкриття лінії з виробництва боєприпасів у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Ми домовилися не тільки говорити, але, можна сказати, вести переговори про відкриття ще однієї можливої лінії з виробництва боєприпасів у Литві", – повідомив Кащюнас, який перебуває з візитом у США.

За його словами, зараз узгоджується протокол про наміри.

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"Ми домовилися, що зараз готуємо протокол про наміри, підготуємо його найближчими кількома тижнями і керівництво компанії має намір приїхати до Литви", – запевнив литовський міністр оборони.

Компанія думає про будівництво в Литві не обов'язково всього заводу, а, можливо, тільки однієї лінії на вже наявному.

"Одну виробничу лінію можна інтегрувати в наявну лінію, таку як наша фабрика в Гірайті", – сказав Кащюнас.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.

23 квітня Сейм Литви ухвалив поправки, які створили сприятливі умови для великих місцевих та західних виробників, зокрема німецького гіганта оборонної промисловості Rheinmetall, щоб швидше та легше будувати свої заводи в країні.