В Британии зафиксировали рекордное количество мигрантов, которые за день пересекли Ла-Манш
В Великобритании сообщили, что в среду Ла-Манш на небольших лодках пересекли по меньшей мере 711 нелегальных мигрантов – это самый высокий показатель с начала года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
По предварительным данным Министерства внутренних дел Великобритании, общее количество мигрантов, прибывших на малых судах в этом году, составляет 8 278 человек.
Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 19% больше, по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Всего за весь 2023 год к британскому побережью Кента из Франции прибыло 29 437 мигрантов на небольших лодках – примерно на треть меньше, чем за предыдущий год.
На прошлой неделе пять человек, в том числе семилетняя девочка, погибли в давке на борту лодки, пересекавшей Ла-Манш.
Напомним, Министерство внутренних дел Великобритании за последние дни задержало определенное количество искателей убежища, которые будут депортированы в Руанду в рамках новой схемы по противодействию нелегальной миграции.
В стране осуществляется "серия общенациональных операций".
В прошлом месяце британский парламент принял противоречивый законопроект о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.
Премьер-министр Риши Сунак пообещал "остановить лодки" как одно из пяти ключевых обещаний год назад.