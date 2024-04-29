Депортация в Руанду: Британия не будет принимать мигрантов, которых будет возвращать Ирландия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в очередной раз защитил схему депортации искателей убежища в Руанду, заявив, что его страна не будет принимать обратно мигрантов, которых будет возвращать Ирландия, и исключив любую подобную договоренность с Дублином.

Об этом он заявил в интервью ITV, сообщает "Европейская правда".

Сунак отметил, отвергает любое предложение Ирландии возвращать искателей убежища в Великобританию, поскольку Франция не соглашается поступать так же с мигрантами, пересекающими Ла-Манш.

"Конечно, мы не собираемся этого делать (принимать мигрантов обратно. – Ред.). Я полон решимости запустить схему по Руанде, потому что мне нужно сдерживание... И я уверен, что это сработает", – добавил он.

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Британский премьер также в очередной раз повторил, что схема "соответствует всем нашим международным обязательствам". "И я абсолютно не извиняюсь за то, что делаю все возможное для борьбы с нелегальной миграцией", – подчеркнул Сунак.

Министр юстиции Ирландии Хелен Макенти на выходных объявила, что готовит предложение, согласно которому Дублин будет отправлять обратно в Великобританию мигрантов, которые бегут через Северную Ирландию, учитывая их наплыв в последние дни.

Причиной стало принятие в британском парламенте противоречивого законопроекта о высылке искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности по соблюдению прав человека в связи с принятием в Британии закона о депортации нелегальных искателей убежища в Руанду.