Reuters: России все же не будет на годовщине высадки союзников в Нормандии

Франция решила не приглашать представителя России на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, учитывая войну в Украине и беспокойство некоторых союзников.

Об этом агентству Reuters сообщили два дипломатических источника, передает "Европейская правда".

По словам источников, на торжества в Нормандии ни одного российского чиновника не пригласят.

"Когда есть человек, есть проблема. Когда нет человека, нет проблемы", – так этот шаг объяснил один из источников.

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В апреле организаторы мероприятий ко Дню высадки в Нормандии заявили, что пригласят представителя России в знак признания жертв, принесенных Советским Союзом во Второй мировой войне – но им не будет российский правитель Владимир Путин.

Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.