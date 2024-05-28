Макрон заявил, что встретится с Зеленским в Нормандии 6 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об участии Владимира Зеленского в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня.

Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом 28 мая в рамках поездки в Германию, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время общения с журналистами Макрон объявил о визите Зеленского во Францию на следующей неделе.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать (для поддержки Украины. – Ред.)", – сказал французский лидер.

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Украинская сторона не подтверждала визит Зеленского во Францию, но СМИ писали, что такая поездка действительно готовится.

В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не Владимира Путина - принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом.

Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.