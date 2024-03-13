Германия тоже будет сбрасывать гумдопомощь для Газы с воздуха

Военно-воздушные силы Германии присоединятся к операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газа.

Соответствующее разрешение предоставил немецкий министр обороны Борис Писториус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

К операции могут привлечь самолеты Бундесвера Lockheed C-130 Hercules, базирующиеся во Франции.

Немецкая миссия может начаться уже в конце недели.

Помощь населению в секторе Газа сейчас также предоставляется морским путем.

Во вторник из кипрского порта Ларнака в сектор Газа отправилось первое судно с гуманитарной помощью. Путешествие может занять до 60 часов, поскольку судно движется медленно.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

Он также поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.