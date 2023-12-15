Литва за 200 млн евро усилит ПВО благодаря новой системе NASAMS
Для эффективного усиления противовоздушной обороны Литва подписала контракт о приобретении за 200 млн евро системы NASAMS с норвежской компанией Kongsberg Defence and Aerospace, которая является ее производителем.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны балтийской страны.
Ожидается, что части системы NASAMS, которую приобретут в рамках второго этапа усиления ПВО, доставят в Литву уже в 2026 году.
По словам заместителя министра обороны Греты Моники Тучкуте, решение продолжать покупать системы NASAMS основывалось на главном аргументе, что они уже успешно используются в Вооруженных силах Литвы, поэтому новое пополнение не будет иметь проблем с интеграцией.
"Мы предоставляем литовской противовоздушной обороне значительный толчок", – отметила она.
Ранее сообщалось, что Литва приобретет системы ПВО NASAMS, несмотря на выбор Эстонии и Латвии в пользу IRIS-T.
Перед этим стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.
Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.