Литва за 200 млн евро усилит ПВО благодаря новой системе NASAMS

Для эффективного усиления противовоздушной обороны Литва подписала контракт о приобретении за 200 млн евро системы NASAMS с норвежской компанией Kongsberg Defence and Aerospace, которая является ее производителем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны балтийской страны.

Ожидается, что части системы NASAMS, которую приобретут в рамках второго этапа усиления ПВО, доставят в Литву уже в 2026 году.

По словам заместителя министра обороны Греты Моники Тучкуте, решение продолжать покупать системы NASAMS основывалось на главном аргументе, что они уже успешно используются в Вооруженных силах Литвы, поэтому новое пополнение не будет иметь проблем с интеграцией.

"Мы предоставляем литовской противовоздушной обороне значительный толчок", – отметила она.

Ранее сообщалось, что Литва приобретет системы ПВО NASAMS, несмотря на выбор Эстонии и Латвии в пользу IRIS-T.

Перед этим стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.