Укр Рус Eng

Литва за 200 млн евро усилит ПВО благодаря новой системе NASAMS

Пятница, 15 декабря 2023, 13:29

Для эффективного усиления противовоздушной обороны Литва подписала контракт о приобретении за 200 млн евро системы NASAMS с норвежской компанией Kongsberg Defence and Aerospace, которая является ее производителем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны балтийской страны.

Ожидается, что части системы NASAMS, которую приобретут в рамках второго этапа усиления ПВО, доставят в Литву уже в 2026 году.

Литва подтвердила, что передала Украине пусковые установки NASAMS

По словам заместителя министра обороны Греты Моники Тучкуте, решение продолжать покупать системы NASAMS основывалось на главном аргументе, что они уже успешно используются в Вооруженных силах Литвы, поэтому новое пополнение не будет иметь проблем с интеграцией.

"Мы предоставляем литовской противовоздушной обороне значительный толчок", – отметила она.

Ранее сообщалось, что Литва приобретет системы ПВО NASAMS, несмотря на выбор Эстонии и Латвии в пользу IRIS-T.

Перед этим стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва