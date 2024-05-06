В правительстве Польши отреагировали на судью-перебежчика, который просит защиты в Беларуси

Министры польского правительства выразили удивление новостями о судье воеводского административного суда Варшавы Томаше Шмидте, который неожиданно попросил политического убежища в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что информация о судье-перебежчике Шмидте для него стала шокирующей.

"Я не могу ее комментировать, но думаю, что это был кто-то, кто участвовал в этой политической кампании во время предыдущей каденции. Абсолютно ужасный случай. Я шокирован, если честно. Ну, у нас уже был один предатель, кажется, это немного похожий случай", – добавил он.

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В свою очередь глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет ждать отчета от служб по этому делу и что предыдущие действия судьи Шмидта должны быть расследованы.

"Если кто-то выбирает Беларусь, это означает, что он годами действовал в Польше в каких-то интересах, в чьих интересах?" – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что выезд судьи заставляет задуматься над предыдущей деятельностью такого лица, которая "дает много пищи для размышлений".

Ранее в понедельник Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Предыдущий подобный случай был в конце 2021 года – тогда в Беларусь сбежал польский военный Эмиль Чечко. Ему грозило 10 лет за дезертирство, но в марте 2022-го его нашли мертвым.

Также он имел проблемы с законом, был признан польским судом первой инстанции виновным в избиении и пытках собственной матери.