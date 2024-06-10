В результате взрыва на оружейном заводе в Польше погиб человек
На оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, в результате погиб 59-летний сотрудник.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Взрыв произошел в центре ракетного топлива, после него возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший.
"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", – подтвердила в интервью RMF FM руководительница завода Эльжбета Шренявска.
На момент взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно, двум другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников спасти не удалось.
На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.
Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.
Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.
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