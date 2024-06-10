В результате взрыва на оружейном заводе в Польше погиб человек

На оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, в результате погиб 59-летний сотрудник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, после него возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший.

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", – подтвердила в интервью RMF FM руководительница завода Эльжбета Шренявска.

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На момент взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно, двум другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников спасти не удалось.

На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.

Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.

Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Польские власти усилили меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, который стал главным транзитным узлом для поставки иностранной военной помощи Украине, из-за беспокойства относительно диверсионных операций со стороны России.