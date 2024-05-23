Польша усиливает безопасность главного хаба военной помощи Украине из-за действий РФ

Польские власти усиливают безопасность вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за беспокойства относительно диверсионных операций со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк заявил, что власти принимают меры для усиления безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, который обрабатывает до 90% западных грузов, направляющихся на фронт в Украину.

"Мы имеем дело с иностранным государством, которое проводит враждебные... действия на польской территории. Ничего подобного раньше не было", – отметил он.

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Семоняк также указал, что недавние диверсионные акты были заказаны российской военной разведкой ГРУ, добавив, что подобные методы применяют по всей Европе.

По его словам, обычно они включают вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группировки, которые готовы совершать такие действия за деньги.

Чиновник назвал это "очень серьезной ситуацией", поскольку российские спецслужбы теперь действуют гораздо более целенаправленно на чужой территории.

"Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и что-то поджечь", – отметил Семоняк.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил в Сейме с речью о состоянии безопасности в стране, где указал на "самые большие угрозы для безопасности польского государства".

В начале недели премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что сейчас под арестом находятся девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Он также издал распоряжение о назначении комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 годах – орган с таким же названием существовал при предыдущем правительстве "Права и справедливости".