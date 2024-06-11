В Молдове ужесточили законодательство о государственной измене

Президент Молдовы Майя Санду подписала в понедельник изменения в уголовный кодекс, которые расширяют положения о государственной измене.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе соответствующие поправки одобрил парламент, чтобы бороться с организованными преступными группировками, которые, по словам молдовских властей, стремятся дестабилизировать государство.

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Положения о государственной измене теперь касаются мирного времени, хотя ранее они ограничивались военным положением. Изменения увеличивают сроки заключения и убирают требование о том, что злонамеренные действия должны непосредственно вредить государству. Они также создают новую категорию преступлений за оказание помощи иностранному государству.

Пророссийские оппоненты действующей власти раскритиковали изменения. Они заявили, что те могут подорвать свободу слова и работу журналистов накануне октябрьских президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз.

Влад Батринча из дружественной Москве Социалистической партии заявил, что закон означает "создание новой формы борьбы против людей, партий и политиков, которые имеют другую точку зрения. Это атака на плюрализм".

Организация Amnesty International в заявлении, опубликованном в прошлом месяце исполнительным директором организации в Молдове Вячеславом Тофаном, призвала Санду не подписывать этот закон.

"Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, что представляет особую угрозу для права на свободу выражения мнений", – сказал Тофан.

"Это новое определение государственной измены может быть использовано для преследования политического инакомыслия и критических голосов под видом противодействия злонамеренному иностранному влиянию", – добавил он.

Власти Молдовы пытаются ограничить деятельность политиков, связанных с беглым олигархом Иланом Шором. В прошлом году Шор был заочно приговорен к 15 годам заключения за участие в банковском мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов в 2014 году.

Партия, носящая его имя, была объявлена Конституционным судом вне закона, а его соратникам запретили баллотироваться на местных выборах.

В апреле Шор собрал в Москве первый съезд пророссийской оппозиции Молдовы. Во время него переименованная партия Шора "Шанс" и другие создали блок "Победа".

Также Шор выступил за федерализацию Молдовы при "посредничестве" России.