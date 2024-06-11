У Молдові посилили законодавство про державну зраду

Президентка Молдови Мая Санду підписала в понеділок зміни до кримінального кодексу, які розширюють положення про державну зраду.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Минулого тижня відповідні поправки схвалив парламент, щоб боротися з організованими злочинними угрупованнями, які, за словами молдовської влади, прагнуть дестабілізувати державу.

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Положення про державну зраду тепер стосуються мирного часу, хоча раніше вони обмежувалися воєнним станом. Зміни збільшують терміни ув'язнення і прибирають вимогу про те, що зловмисні дії повинні безпосередньо шкодити державі. Вони також створюють нову категорію злочинів за надання допомоги іноземній державі.

Проросійські опоненти чинної влади розкритикували зміни. Вони заявили, що ті можуть підірвати свободу слова і роботу журналістів напередодні жовтневих президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу.

Влад Батринча з дружньої до Москви Соціалістичної партії заявив, що закон означає "створення нової форми боротьби проти людей, партій і політиків, які мають іншу точку зору. Це атака на плюралізм".

Організація Amnesty International у заяві, опублікованій минулого місяця виконавчим директором організації в Молдові В'ячеславом Тофаном, закликала Санду не підписувати цей закон.

"Розширене визначення державної зради є розпливчастим і відкритим для зловживань, що становить особливу загрозу для права на свободу вираження поглядів", – сказав Тофан.

"Це нове визначення державної зради може бути використане для переслідування політичного інакомислення і критичних голосів під виглядом протидії зловмисному іноземному впливу", – додав він.

Влада Молдови намагається обмежити діяльність політиків, пов'язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором. Минулого року Шор був заочно засуджений до 15 років ув'язнення за участь у банківському шахрайстві на суму 1 мільярд доларів у 2014 році.

Партія, що носить його ім'я, була оголошена Конституційним судом поза законом, а його соратникам заборонили балотуватися на місцевих виборах.

У квітні Шор зібрав у Москві перший з’їзд проросійської опозиції Молдови. Під час нього перейменована партія Шора "Шанс" та інші створили блок "Перемога".

Також Шор виступив за федералізацію Молдови за "посередництва" Росії.