Министр Макрона предупредил о финансовом кризисе, если победят ультраправые

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил в пятницу, что страна столкнется с риском финансового кризиса, если ультраправые победят на досрочных выборах в ближайшие недели.

Министра в пятницу цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Опросы общественного мнения показывают, что евроскептическое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которое пообещало снизить цены на электроэнергию, НДС на газ и увеличить государственные расходы, имеет наибольшие шансы выиграть досрочные выборы.

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"Когда я смотрю на ультраправых, я вижу программу, которая состоит из лжи", – сказал Ле Мэр в интервью радио franceinfo. Он призвал избирателей поддержать кандидатов от центристской партии президента Эмманюэля Макрона, к которой принадлежит и министр.

"Национальное объединение" призывает к протекционистской экономической политике и сделало снижение стоимости жизни главным приоритетом своей предвыборной кампании. Партия также предложила увеличить государственные расходы, несмотря на уже значительный уровень государственного долга.

На этой неделе французские облигации и акции сильно упали, а рейтинговое агентство S&P Global, которое недавно снизило кредитный рейтинг страны, заявило, что политика, которую отстаивает "Национальное объединение", может иметь последствия для кредитного рейтинга.

Отвечая на вопрос, может ли нынешняя политическая нестабильность привести к финансовому кризису, Ле Мэр ответил утвердительно.

"Это связано с политическими программами, которые лежат на столе и касаются вопроса, сможем ли мы продолжать финансировать этот долг", – сказал он.

"Мне жаль, но у них (ультраправых) нет средств, чтобы позволить себе эти расходы", – сказал Ле Мэр.

Между тем Ле Пен и лидер "Национального объединения" Жордан Барделла обвинили Ле Мэра и Макрона во лжи относительно состояния французской экономики.

"Чтобы вы могли понять реальное состояние государственных счетов после такой лжи со стороны министра экономики, мы подведем итоги финансового состояния и бюджета страны", – заявил Барделла в предвыборном видеоролике поздно вечером в четверг, объясняя, что будет одним из его первых решений, если он станет премьер-министром.

Между тем поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона снизилась до самого низкого уровня с декабря 2018 года на фоне неудачных для его партии выборов в Европарламент.

Накануне Макрон снова опроверг сообщения о возможности своей отставки в случае слабых результатов его партии на объявленных им досрочных парламентских выборах.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".