Рейтинг поддержки Макрона упал до самого низкого уровня с конца 2018 года

Поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона снизилась до самого низкого уровня с декабря 2018 года на фоне неудачных для его партии выборов в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Опрос, проведенный компанией Elabe для издания Les Echos, показал, что 24% опрошенных доверяют Макрону в решении проблем, с которыми сталкивается Франция, что на 5 пунктов меньше, чем в мае.

Социологи опросили онлайн во вторник и среду 1 502 совершеннолетних респондентов. Погрешность составила около 2,2 пункта.

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Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон снова опроверг сообщения о возможности своей отставки в случае слабых результатов его партии на объявленных им досрочных парламентских выборах.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Опросы показывают, что ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет иметь значительное преимущество в первом туре голосования 30 июня.

Однако двухтуровая система голосования во Франции означает, что конкурирующие партии могут объединиться, чтобы перекрыть путь к власти ультраправым во втором туре 7 июля.

Французские левые накануне досрочных выборов в рекордно короткие сроки договорились о формировании альянса.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".