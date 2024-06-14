Міністр Макрона попередив про фінансову кризу, якщо переможуть ультраправі

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив у п'ятницю, що країна зіштовхнеться з ризиком фінансової кризи, якщо ультраправі переможуть на дострокових виборах у найближчі тижні.

Міністра у п’ятницю цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Опитування громадської думки показують, що євроскептичне "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яке пообіцяло знизити ціни на електроенергію, ПДВ на газ і збільшити державні витрати, має найбільші шанси виграти дострокові вибори.

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"Коли я дивлюся на ультраправих, я бачу програму, яка складається з брехні", – сказав Ле Мер в інтерв'ю радіо franceinfo. Він закликав виборців підтримати кандидатів від центристської партії президента Емманюеля Макрона, до якої належить і міністр.

"Національне об'єднання" закликає до протекціоністської економічної політики і зробило зниження вартості життя головним пріоритетом своєї передвиборчої кампанії. Партія також запропонувала збільшити державні витрати, незважаючи на вже значний рівень державного боргу.

Цього тижня французькі облігації та акції сильно впали, а рейтингове агентство S&P Global, яке нещодавно знизило кредитний рейтинг країни, заявило, що політика, яку відстоює "Національне об'єднання", може мати наслідки для кредитного рейтингу.

Відповідаючи на запитання, чи може нинішня політична нестабільність призвести до фінансової кризи, Ле Мер відповів ствердно.

"Це пов'язано з політичними програмами, які лежать на столі і стосуються питання, чи зможемо ми, так чи ні, продовжувати фінансувати цей борг", – сказав він.

"Мені шкода, але вони (ультраправі) не мають коштів, щоб дозволити собі ці витрати", – сказав Ле Мер.

Тим часом Ле Пен і лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла звинуватили Ле Мера і Макрона у брехні щодо стану французької економіки.

"Щоб ви могли зрозуміти реальний стан державних рахунків після такої брехні з боку міністра економіки, ми підіб'ємо підсумки фінансового стану і бюджету країни", – заявив Барделла в передвиборчому відеоролику пізно ввечері в четвер, пояснюючи, що буде одним з його перших рішень, якщо він стане прем'єр-міністром.

Між тим підтримка президента Франції Емманюеля Макрона знизилася до найнижчого рівня з грудня 2018 року на тлі невдалих для його партії виборів до Європарламенту.

НапередодніМакрон знову спростував повідомлення про можливість своєї відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".