В правительстве Франции призвали бизнес мобилизоваться против ультраправых

Французские министры призвали ведущие компании страны публично критиковать ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, ссылаясь на аналогичные усилия немецких фирм против ультраправых своей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр промышленности Франции Ролан Лескюр заявил, что бизнес страны должен присоединиться к усилиям правительства, чтобы не допустить ультраправых к власти.

"Мобилизуйтесь, осветите вредную программу "Национального объединения". Начинайте!" – сказал он, добавив, что BMW, Siemens и другие немецкие компании выступили против правопопулистской "Альтернативы для Германии".

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Министр финансов Бруно Ле Мэр также поддержал призыв Лескюра.

"Удавка затянулась. Мы сталкиваемся со встречным ветром. Я призываю экономическое сообщество мобилизоваться", – отметил чиновник.

Руководители компаний Siemens и Merecedes-Benz заявили в мае, что они участвуют в антиэкстремистских кампаниях и призывают своих сотрудников голосовать за демократические партии.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон призвал условно умеренные политсилы объединить усилия перед досрочными парламентскими выборами, чтобы не допустить победы ультраправых.

Также он вновь опроверг сообщения о возможности его отставки в случае слабых результатов его партии на объявленных им досрочных парламентских выборах.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправое "Национальное объединение" имеет все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".