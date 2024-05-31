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Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности

Новости — Пятница, 31 мая 2024, 12:04 — Ирина Кутелева

В Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Швецией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соглашение подписывали украинский президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в шведской столице, и премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Детали соглашения пока неизвестны.

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В целом Зеленский анонсировал, что во время его пребывания в Стокгольме будет подписано три соглашения по безопасности.

Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.

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Швеция Зеленский
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