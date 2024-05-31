Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности
Новости — Пятница, 31 мая 2024, 12:04 —
В Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Швецией.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Соглашение подписывали украинский президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в шведской столице, и премьер Швеции Ульф Кристерссон.
Детали соглашения пока неизвестны.
Реклама:
В целом Зеленский анонсировал, что во время его пребывания в Стокгольме будет подписано три соглашения по безопасности.
Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.
Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: