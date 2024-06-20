В Чехии арестовали мужчину, который ранил ножом мотоциклиста и еще 2 человек в Праге

Чешская полиция заявила, что арестовала мужчину, который в Праге ножом в шею ранил мотоциклиста и еще двух человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Нападение произошло на заправке в городском районе Прага 7 около 15:00 в среду.

Правоохранители заявили, что мотив 52-летнего подозреваемого еще не ясен, но они исключают терроризм.

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Полиция сообщила, что подозреваемый, местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал в общей сложности с шестью людьми.

Пражская служба спасения сообщила, что мотоциклиста доставили в больницу для дальнейшего лечения, добавив, что его травма шеи не является серьезной.

Два других человека получили легкие ранения и не нуждались в госпитализации.

Накануне одну из центральных площадей Праги частично перекрыли из-за подозрительного ничейного чемодана, это повлияло также на движение общественного транспорта.

Напомним, в практически всех странах Европы правоохранители усиленно отслеживают террористические угрозы, в частности на фоне войны Израиля и ХАМАС. К этому добавились опасения диверсий по заказу России.

В Праге в конце 2023 года произошла стрельба в здании Карлова университета, в которой погибли 14 человек, стрелком оказался чешский студент. Это стало самым трагическим таким случаем в современной истории страны.

В связи с этими событиями чешский Сенат 6 марта одобрил изменения в законодательство, которые ужесточают требования к владению огнестрельным оружием.