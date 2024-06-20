У Чехії арештували чоловіка, який поранив ножем мотоцикліста та ще 2 осіб у Празі

Чеська поліція заявила, що арештувала чоловіка, який у Празі ножем у шию поранив мотоцикліста та ще двох осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Напад стався на заправці у міському районі Прага 7 близько 15:00 у середу.

Правоохоронці заявили, що мотив 52-річного підозрюваного ще не є зрозумілим, але вони виключають тероризм.

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Поліція повідомила, що підозрюваний, місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, конфліктував загалом із шістьма людьми.

Празька служба порятунку повідомила, що мотоцикліста доставили до лікарні для подальшого лікування, додавши, що його травма шиї не є серйозною.

Двоє інших осіб отримали легкі поранення й не потребували госпіталізації.

Напередодні одну з центральних площ Праги частково перекрили через підозрілу нічийну валізу, це вплинуло також на рух громадського транспорту.

Нагадаємо, у практично всіх країнах Європи правоохоронці посилено відстежують терористичні загрози, зокрема на тлі війни Ізраїлю і ХАМАС. До цього додалися побоювання диверсій на замовлення Росії.

У Празі наприкінці 2023 року сталася стрілянина в будівлі Карлового університету, в якій загинули 14 людей, стрільцем виявився чеський студент. Це стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії країни.

У зв’язку з цими подіями чеський Сенат 6 березня схвалив зміни до законодавства, які посилюють вимоги до володіння вогнепальною зброєю.