Орбан и Зеленский эмоционально поговорили на полях саммита ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на полях саммита ЕС подошел к президенту Владимиру Зеленскому и оба лидера коротко, но эмоционально пообщались.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг кадры трансляции из Брюсселя, пишет "Европейская правда".

Судя по трансляции из зала заседаний, где находились лидеры ЕС и приглашенный на их встречу Владимир Зеленский, Виктор Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Это произошло после подписания соглашений по безопасности Украины с ЕС, а также с Литвой и Эстонией.

На видео не слышно, о чем говорили лидеры, однако видно, что общение Орбана и Зеленского было довольно эмоциональным. Венгрия через несколько дней, с 1 июля, начнет полугодовое председательство в Совете Евросоюза.

#Orban approached #Zelenskyy in #Brussels for a brief talk



This is the case where you hear no words but the gestures and mimics are enough to make the video exciting to watch. pic.twitter.com/mKhhCGAuL1