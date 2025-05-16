Косово хочет отмены санкций ЕС перед возобновлением диалога с Сербией

Президент частично признанного Косово Вйоса Османи призвала Европейский Союз отменить санкции против своей страны перед возобновлением диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений.

Об этом она заявила на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам Османи, Косово настаивает на отмене ограничительных мер ЕС, "поскольку это подрывает авторитет самого Союза".

Она заверила, что "Косово всегда готово конструктивно участвовать" в процессе нормализации отношений с Сербией, в котором посредником выступает ЕС.

Европейский Союз ввел санкции против Косово в 2023 году после эскалации напряженности в четырех северных муниципалитетах страны, вызванной местными выборами.

Эти санкции до сих пор действуют, поскольку, по мнению Брюсселя, Приштина не сделала достаточно для деэскалации ситуации на севере, где проживает преимущественно сербское население.

Между тем Евросоюз продолжает пытаться наладить диалог между Косово и Сербией, которая не признает независимость страны, отделившейся от нее в результате войн 1990-х годов.

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