Железные дороги Франции изменили правила после резонансной гибели котенка на путях

Национальный железнодорожный оператор Франции SNCF установил правила действий в случае попадания животного на рельсы через два года после громкого случая, когда поезд переехал котенка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Согласно новому протоколу SNCF, который сотрудники железной дороги получили накануне, если домашнее животное пассажира сбежит и попадет на железнодорожные пути, поезд может быть задержан максимум на 20 минут.

После того, как пассажир сообщил об исчезновении животного, сотрудники SNCF будут иметь 10 минут, чтобы "развеять любые сомнения", попытавшись найти животное самостоятельно, говорится в протоколе.

Если пропавшее животное нашли, сотрудники железной дороги имеют максимум 10 минут, "чтобы изъять животное, не входя в зону опасности" и не выходя на пути.

Если домашнее животное так и не нашли, поезд должен двигаться – но с очень низкой скоростью, чтобы оно смогло убежать самостоятельно.

К изменению правил SNCF подтолкнул трагический случай 2023 года, когда скоростной поезд TGV Париж-Бордо с 800 пассажирами на борту разрезал пополам котенка Неко, который сбежал незадолго до отправления.

Поезд тронулся, несмотря на просьбы владельцев Неко задержать отправление и спасти животное.

Ситуация получила широкую огласку, ее прокомментировал, в частности, тогдашний министр внутренних дел Франции. Владельцы Неко подали иск против SNCF, и хотя суд первой инстанции наложил на оператора штраф, его отменили в апелляции.