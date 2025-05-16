Италия возмутилась слухам, что правительство Мерца снизило приоритетность отношений с ней

Сообщение СМИ о том, что немецкое правительство во главе с Фридрихом Мерцем решило снизить уровень дипломатических контактов с Италией, вызвало бурную реакцию в Риме накануне первого визита нового канцлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Немецкая консервативная газета Welt сообщила в четверг, что в предварительном проекте коалиционного соглашения правительства Мерца Италия была указана как важный партнер и участник "европейской оси" наряду с Францией и Польшей.

Однако в окончательной версии соглашения Рим больше в этом контексте не упоминается – по информации Welt, якобы по настоянию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), коалиционного партнера Мерца.

Несколько итальянских высокопоставленных чиновников выразили возмущение этой новостью. Например, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил о "антиевропейском решении немецких социал-демократов".

Пресс-секретарь МИД Германии, однако, опроверг информацию Welt в пятницу, заявив, что Италия является желанным членом формата "Веймар плюс" (оригинальный "Веймар" состоит из Германии, Польши и Франции).

Заместитель спикера правительства Германии Штеффен Мейер подчеркнул, что Италия является приоритетом для Берлина и что с ней поддерживаются "очень тесные контакты" в различных форматах.

Нынешняя власть Италии идеологически близка к консервативному блоку ХДС/ХСС во главе с Мерцем, который должен совершить первый в качестве канцлера визит в Рим в субботу.