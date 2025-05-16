CNN: в Турции говорят, что переговоры Украина-РФ были "более позитивными, чем ожидалось"

Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в пятницу в Стамбуле, прошли лучше, чем ожидала турецкая сторона.

Об этом турецкий чиновник на условиях анонимности сказал CNN, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника CNN, переговоры в Стамбуле были "более позитивными, чем ожидалось", и стороны "не высказывали обвинений в адрес друг друга".

Турецкий источник подтвердил, что Россия на переговорах выдвинула требование вывести украинские войска с территорий, которые все еще находятся под ее контролем, "в контексте обсуждения вопроса о прекращении огня".

"В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона выходила, чтобы получить одобрение на это", – пересказал источник CNN.

По его словам, делегация России "казалась менее склонной к консультациям, чем украинская".

"Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации", – считает чиновник.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.