Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, найден мертвым

В Швеции внезапно скончался дипломат, которого на днях задержали по подозрению в шпионаже в пользу неназванного враждебного иностранного государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что их сотрудник, который находился под следствием, скончался в пятницу утром.

Шведская полиция проведет стандартное расследование смерти, но, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Личность дипломата не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.

Мужчина был задержан 13 мая Полицией безопасности Швеции, но на следующий день его уже отпустили из-под стражи.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швеции неоднократно возбуждали дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.