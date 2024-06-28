В Германии ожидают многотысячный митинг против съезда ультраправых

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль ожидает, что на выходных в Эссен прибудут 80 тысяч демонстрантов, которые будут протестовать против съезда ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), который там состоится.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По данным полиции, по меньшей мере 69 автобусов привезут в Эссен участников акции. Правоохранители также ожидают прибытия нескольких сотен левых экстремистов.

"Туда едет целый большой город", – заявил Ройль.

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Сейчас полиция получила 28 заявок на проведение собрания вокруг места проведения партийного съезда.

Служба государственной безопасности предполагает, что левые экстремисты могут поджечь автомобили и установить баррикады.

По информации Bild, в интернете также звучат призывы к нападению на железнодорожную инфраструктуру, чтобы сделать невозможным проезд на событие с разных направлений.

"Это будет одна из крупнейших операций в истории полиции Эссена", – отметил Ройль, имея в виду вызовы для правоохранителей.

Ранее группа общественных организаций начала новую кампанию за запрет ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая за последние месяцы стала одной из самых популярных партий страны.

Запрет "Альтернативы для Германии" неоднократно обсуждался в течение последних месяцев.

Существуют опасения относительно последствий запрета партии. Против такого шага высказывались и немецкие граждане, и канцлер Олаф Шольц.